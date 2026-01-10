PRIMAVERA | Il Napoli ospita la Lazio: Punzi cerca la prima gioia del 2026
RASSEGNA STAMPA - Il 2026 della Lazio Primavera non si è aperto nel migliore dei modi. In campionato, la squadra di Punzi ha pareggiato contro la ben più quotata Fiorentina, andando in vantaggio di due gol nel primo tempo e facendosi rimontare nella ripresa. In Coppa Italia, invece, i biancocelesti sono usciti sconfitti dai calci di rigore contro il Verona, terminando il proprio cammino agli ottavi di finale.
Per concludere il girone d'andata, la Lazio giocherà in trasferta sul campo del Napoli, attualmente quattordicesimo in classifica con quattro punti in più rispetto ai 20 totalizzati dai biancocelesti.
Dopo una prima metà di campionato deludente, i ragazzi di Punzi dovranno cambiare marcia, per aumentare il divario con una zona retrocessione che resta ancora pericolosamente vicina. L'appuntamento per la sfida contro gli azzurri è per la mattina di oggi, sabato 10 dicembre, alle ore 11:00.