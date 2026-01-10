Serie A, al via il girone di ritorno: le gare in programma
10.01.2026 12:00 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La Serie A arriva al giro di boa. Archiviate le prime 19 giornate di campionato, il girone di ritorno è pronto ad aprirsi con le prime quattro gare in programma oggi, sabato 10 gennaio.
A inaugurare la ventesima giornata, saranno la sfida dal sapore europeo tra Como e Bologna e Udinese - Pisa, le due gare delle 15:00, mentre alle ore 18:00 la Roma ospiterà il Sassuolo all'Olimpico.
A chiudere il sabato, poi, ci sarà il match tra l'Atalanta di Palladino e il Torino di Baroni, con il 20° turno che continuerà domenica con altre quattro partite, tra cui Verona - Lazio.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.