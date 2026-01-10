Lazio, le condizioni di Basic non preoccupano: i tempi di recupero
10.01.2026 10:00 di Christian Gugliotta
Nessuna lesione per Basic. È questo il responso degli accertamenti svolti nella giornata di ieri a Villa Mafalda dal centrocampista croato, che era uscito dal campo al 30' della sfida contro la Fiorentina a seguito di un fastidio muscolare.
Come riportato da Il Messaggero, gli esami svolti dal giocatore hanno evidenziato solamente un'infiammazione nella zona dell'adduttore, che avrà bisogno di un tempo variabile tra i quattro e gli otto giorni per essere smaltita.
Respiro di sollievo per Sarri che, comunque, non potrà contare su Basic per la sfida di domenica contro il Verona. Se tutto dovesse procedere come previsto, però, il centrocampista tornerà regolarmente a disposizione contro il Como.