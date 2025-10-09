Serie A, classifica marcatori aggiornata: Orsolini in testa, Kean si sblocca

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Si è conclusa la sestainta giornata di Serie A. Allegri non va oltre lo 0-0 contro la Juventus di Tudor, così come la Lazio che strappa il punto all'ultimo secondo grazie al rigore trasformato da Cataldi. Inter e Bologna travolgono rispettivamente Cremonese e Pisa, mentre il Napoli batte il Genoa e continua a correre. Per quanto riguarda i marcatori, Orsolini ha raggiunto Pulisic, mentre Kean si è finalmente sbloccato.

Ecco di seguito la classifica marcatori aggiornata:

C. Pulisic 4

R. Orsolini 4

M. Thuram 3

N. Paz 3

K. De Bruyne 3

M. Cancellieri 3

M. Soulé 3

R. Hojlund 2

M. Zaccagni 2

H. Calhanoglu 2

C. De Ketelaere 2

M. Pellegrino 2

L. Martinez 2

N. Krstovic 2

J. Odgaard 2

V. Castellanos 2

A. Pinamonti 2

R. Mandragora 2

D. Vlahovic 2

Z. Anguissa 2

A. Belotti 2

F. Baschirotto 2

F. Bonazzoli 2

K. Sulemana 2

F. Dimarco 2

G. Simeone 2

A. Bonny 2

K. Davis 2

J. Addai 1

V. Adzic 1

A. Dovbyk 1

C. Adams 1

A. Atta 1

A. Bastoni 1

B. Cristante 1

S. Beukema 1

S. Coco 1

F. Camarda 1

I. Bravo 1

S. Castro 1

L. Coulibaly 1

W. Cheddira 1

T. Gabriel 1

F. Conceição 1

P. Cutrone 1

N. Barella 1

R. Sottil 1

J. Ekhator 1

J. David 1

B. Dia 1

M. Kean 1

J. Cabal 1

A. Douvikas 1

D. Dumfries 1

C. Ekuban 1

D. Cataldi 1

C. Ngonge 1

M. Ellertsson1

A. Fadera 1

M. Felici 1

Y. Fofana 1

Wesley 1

B. Gilmour 1

M. Guendouzi 1

L. Samardzic 1

R. Höjlund 1

L. Kelly 1

A. Laurienté 1

M. Kempf 1

F. Pio Esposito 1

R. Loftus-Cheek 1

I. Koné 1

L. Lucca 1

M. Perrone 1

S. Luperto 1

L. Martínez 1

S. McTominay 1

Y. Mina 1

L. Modric 1

K. N’Dri 1

M. Pasalic 1

S. Pavlovic 1

L. Pellegrini 1

Lorran 1

L. Ranieri 1

G. Borrelli 1

G. Scalvini 1

G. Scamacca 1

S. Serdar 1

A. Saelemaekers 1

L. Spinazzola 1

N. Cambiaghi 1

F. Terracciano 1

T. Kristensen 1

C. Kabasele 1

K. Thuram 1

F. Vázquez 1

K. Yildiz 1

N. Zalewski 1

D. Berardi 1

M. De Luca 1

N. Moro 1

M. Nzola 1

G. Orban 1

E. Iannoni

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.