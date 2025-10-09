Serie A, classifica marcatori aggiornata: Orsolini in testa, Kean si sblocca
Si è conclusa la sestainta giornata di Serie A. Allegri non va oltre lo 0-0 contro la Juventus di Tudor, così come la Lazio che strappa il punto all'ultimo secondo grazie al rigore trasformato da Cataldi. Inter e Bologna travolgono rispettivamente Cremonese e Pisa, mentre il Napoli batte il Genoa e continua a correre. Per quanto riguarda i marcatori, Orsolini ha raggiunto Pulisic, mentre Kean si è finalmente sbloccato.
Ecco di seguito la classifica marcatori aggiornata:
C. Pulisic 4
R. Orsolini 4
M. Thuram 3
N. Paz 3
K. De Bruyne 3
M. Cancellieri 3
M. Soulé 3
R. Hojlund 2
M. Zaccagni 2
H. Calhanoglu 2
C. De Ketelaere 2
M. Pellegrino 2
L. Martinez 2
N. Krstovic 2
J. Odgaard 2
V. Castellanos 2
A. Pinamonti 2
R. Mandragora 2
D. Vlahovic 2
Z. Anguissa 2
A. Belotti 2
F. Baschirotto 2
F. Bonazzoli 2
K. Sulemana 2
F. Dimarco 2
G. Simeone 2
A. Bonny 2
K. Davis 2
J. Addai 1
V. Adzic 1
A. Dovbyk 1
C. Adams 1
A. Atta 1
A. Bastoni 1
B. Cristante 1
S. Beukema 1
S. Coco 1
F. Camarda 1
I. Bravo 1
S. Castro 1
L. Coulibaly 1
W. Cheddira 1
T. Gabriel 1
F. Conceição 1
P. Cutrone 1
N. Barella 1
R. Sottil 1
J. Ekhator 1
J. David 1
B. Dia 1
M. Kean 1
J. Cabal 1
A. Douvikas 1
D. Dumfries 1
C. Ekuban 1
D. Cataldi 1
C. Ngonge 1
M. Ellertsson1
A. Fadera 1
M. Felici 1
Y. Fofana 1
Wesley 1
B. Gilmour 1
M. Guendouzi 1
L. Samardzic 1
R. Höjlund 1
L. Kelly 1
A. Laurienté 1
M. Kempf 1
F. Pio Esposito 1
R. Loftus-Cheek 1
I. Koné 1
L. Lucca 1
M. Perrone 1
S. Luperto 1
L. Martínez 1
S. McTominay 1
Y. Mina 1
L. Modric 1
K. N’Dri 1
M. Pasalic 1
S. Pavlovic 1
L. Pellegrini 1
Lorran 1
L. Ranieri 1
G. Borrelli 1
G. Scalvini 1
G. Scamacca 1
S. Serdar 1
A. Saelemaekers 1
L. Spinazzola 1
N. Cambiaghi 1
F. Terracciano 1
T. Kristensen 1
C. Kabasele 1
K. Thuram 1
F. Vázquez 1
K. Yildiz 1
N. Zalewski 1
D. Berardi 1
M. De Luca 1
N. Moro 1
M. Nzola 1
G. Orban 1
E. Iannoni
