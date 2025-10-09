Lazio, Isaksen esaltato in campo internazionale: le parole del ct della Bielorussia

A poche ore dalla partita tra Danimarca e Bielorussia, sfida valida per le qualificazioni al prossimi mondiali, è intervenuto ai microfoni di TV 2 Sport il ct della Bielorussia Carlos Alós il quale, impressionato dalla squadra danese, ha sottolineato i loro punti di forza, soffermandosi anche su Gustav Isaksen. Ecco di seguito le sue parole:

"Mi piace molto la loro squadra. È la squadra più forte del girone. Hanno diversi giocatori importanti come Eriksen e Isaksen. È una squadra che sa gestire bene la palla e ama controllare il gioco. Hanno ottimi giocatori per questo. Hanno Højlund e molti altri giocatori che possono fare la differenza in campo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.