Lazio, rinnovo bloccato anche per il diesse Fabiani: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Rinnovi congelati, ma non solo per i calciatori. Il mercato bloccato della Lazio ferma la possibilità di prolungare anche il contratto del direttore sportivo Fabiani. Nel 2023 aveva firmato per quattro anni, per questo scadrà nel 2027 e non il prossimo giugno. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, però, se il presidente Lotito non risolverà totalmente la situazione, allora non si potrà ritoccare il suo accordo così come per Romagnoli, Gila e gli altri tesserati presenti in rosa.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.