Calciomercato Lazio | Si complicano due obiettivi per il centrocampo: il punto

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio attende speranzosa la decisione sul mercato di gennaio. A novembre la nuova commissione di garanzia deciderà per un eventuale sblocco totale o per una campagna acquisti vincolata, nella quale i biancocelesti sarebbero costretti a rinforzarsi a saldo zero. Per gennaio, Sarri chiede almeno due colpi, di cui uno dovrà essere a centrocampo, dove, dopo la bocciatura e l'esclusione dalla lista di Dele-Bashiru, Mau ha bisogno di una nuova mezzala.

Come sottolinea Il Messaggero, uno dei nomi più caldi negli scorsi mesi era quello di Giovanni Fabbian, ma ora sembra che il Bologna chieda cifre troppo alte per considerare l'operazione fattibile. Altro giocatore nel mirino è il giovane Karetsas del Genk, classe 2007 di grande qualità il cui prezzo, però, sarebbe ora lievitato in maniera esponenziale. In attesa di capire le modalità con cui potrà essere condotto il mercato di gennaio, dunque, sembra che la Lazio dovrà cercare delle alternative per accontentare Sarri in mediana.

