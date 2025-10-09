Infantino: "Stadi in Italia? Sono sicuro che ce la faremo. Al contrario..."

TUTTOmercatoWEB.com

A margine dell’Assemblea Generale dell’EFC che si è svolta nella giornata odierna anche il patron della Fifa Gianni Infantino ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche del calcio italiano.

“Sono italiano quindi ho sempre piacere a venire in Italia, poi Roma… Gli stadi? Se non ci riusciamo in Italia, bisogna chiudere e andare a casa tutti quanti ma sono sicuro che ce la faremo, l’Italia è un paese pieno di risorse. Ho visto la presentazione del progetto a Milano, ho sentito le parole del sindaco di Roma. L’Italia è il paese del calcio, deve avere gli stadi più belli del mondo”.

