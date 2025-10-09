Argentina in lutto: è morto l'allenatore del Boca Miguel Russo, aveva 69 anni

Lutto nel mondo del calcio argentino per la scomparsa di Miguel Angel Russo, allenatore in carica del Boca Juniors, scomparso all’età di 69 anni.

L’annuncio è stato dato dal club di Buenos Aires con una nota ufficiale: “Il Club Atlético Boca Juniors annuncia con una profonda tristezza la scomparsa di Miguel Angel Russo. Miguel lascia un segno indelebile nella nitra istituzione e sarà sempre un esempio di gioia, umanità e dedizione. Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. Addio, caro Miguel”.

L’ultima apparizione di Russo sulla panchina del Boca risale allo scorso 21 settembre. Secondo i media argentini l’allenatore soffriva di complicanze legate a un’infezione urinaria dopo una lunga battaglia contro un cancro alla prostata diagnosticato nel 2017.

