Gualtieri: "Ringrazio Friedkin e il presidente della Lazio Lotito". Poi sullo stadio della Roma...

© foto di www.imagephotoagency.it

In occasione dell’Assemblea Generale dell’EFC il sindaco della capitale Roberto Gualtieri ha parlato anche dello stadio della Roma: “Siamo all'ultima tappa per lo stadio della Roma e vi posso assicurare che sarà uno degli stadi più belli del mondo”.

“Non sarà solo un impianto sportivo, porterà con sé un’intera generazione urbanistica con spazi verdi e spazi aperti per la cittadinanza. Vogliamo rigenerare spazi urbani e migliorare gli impianti per migliorare la città e con Roma e Lazio lavoriamo in questa direzione”.

“Voglio ringraziare in particolare modo Dan Friedkin per aver accompagnato tutti voi in questo percorso e saluto anche il presidente della Lazio Lotito. Roma è una città di post e di calcio, non solo per i milioni di appassionati che seguono le partite ma anche i tantissimi cittadini che quotidianamente partecipano attivamente allo sport”.

