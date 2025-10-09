Lazio, obiettivo Atalanta: Sarri spera nei recuperi di Marusic e Pellegrini

RASSEGNA STAMPA - Marusic e Pellegrini sono ai box ma sperano di tornare presto. Entrambi si sono fermati a Genova, nella stessa partita: il montenegrino nel primo tempo, l’italiano nella ripresa. Due stop che hanno costretto Sarri a schierare Hysaj e Tavares contro il Torino, con Lazzari appena rientrato dal problema al polpaccio.

La sosta arriva nel momento giusto: l’obiettivo è recuperare entrambi per la sfida del 19 ottobre a Bergamo contro l’Atalanta, anche se il rientro non è ancora scontato. Gli allenamenti a Formello sono ripresi ieri con ritmi leggeri: lo staff, spiega il Corriere dello Sport, non forzerà i tempi dei giocatori infortunati, che continueranno con lavoro individuale e gestione mirata. Il calendario, però, non aiuta: dopo la trasferta a Bergamo ci sarà Lazio-Juventus il 26 ottobre, poi gli impegni più abbordabili - sulla carta - contro Pisa e Cagliari.

Marusic, vittima di una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, era stato costretto a uscire subito dopo il cross che aveva portato al gol di Castellanos. Da Genova a Bergamo passeranno 21 giorni, il periodo minimo per un recupero completo.

Pellegrini invece ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro: gli esami hanno escluso lesioni, ma serviranno ulteriori valutazioni quotidiane per capire se potrà essere convocato. In ogni caso, Sarri dovrà preparare alternative per la difficile trasferta in casa dell’Atalanta.