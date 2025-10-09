Lazio, finalmente Vecino! Il centrocampista sta per tornare in gruppo

RASSEGNA STAMPA - La solitudine tattica a centrocampo, in queste settimane, è stata accentuata dall’assenza di Matías Vecino. L’uruguaiano non ha mai giocato in questa stagione, ma la seconda sosta può finalmente restituirlo alla Lazio. Il tecnico lo considera la mezzala ideale fino a gennaio, soprattutto dopo il taglio di Dele-Bashiru, pensato proprio in previsione del suo ritorno.

Vecino ha ripreso ieri con un “lavoro atletico specifico e differenziato”, insieme a Pellegrini, Marusic e Dele-Bashiru, come riportato dal bollettino medico del club. Il rientro in gruppo, spiega il Corriere dello Sport, è previsto tra domani e sabato: se tutto andrà bene, la prossima settimana potrà allenarsi regolarmente. Sarri, nelle ultime settimane, ha più volte pensato di inserirlo tra i convocati ma ha preferito non rischiare e farlo recuperare pienamente dopo lo stiramento rimediato in estate.

Il ritorno di Vecino, una volta pienamente arruolabile, potrebbe consentire a Sarri di tornare stabilmente al centrocampo a tre. Intanto Guendouzi è di nuovo disponibile dopo le due giornate di squalifica, mentre Cataldi continuerà a giocare in regia al posto di Rovella. Basic resterà a disposizione fino a gennaio, pronto a dare il suo contributo in attesa del rilancio dell’uruguaiano.