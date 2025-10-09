Lazio, Reja: "Lotito? Manager bravissimo. I tifosi non lo amano, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Edy Reja ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato delle sue diverse esperienze in panchina. L'ex allenatore, che domani compirà 80 anni, ha speso delle parole anche sulla sua avventura alla Lazio, rivelando i suoi rimpinati ed esprimendosi anche sul presidente biancoceleste Claudio Lotito.

LOTITO - "Altro manager bravissimo. A Roma molti tifosi non lo amano, ma ciò che ha fatto per il suo club è notevole. Anche con lui qualche scontro c'è stato, ma tutto è rientrato subito".

RIMPIANTI - "Collezionai un quarto e un quinto posto, ma in entrambi i casi fallimmo di un soffio la Champions, in uno per la differenza reti...".

