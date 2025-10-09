Lazio, come stanno gli infortunati? Da Dia a Zaccagni, il punto

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Oltre a Vecino, che si avvicina sempre di più al rientro in gruppo, Sarri spera di recuperare anche Dia, fermo per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, la stessa che lo tormenta da quasi un anno. L’attaccante senegalese sta svolgendo fisioterapia con Rovella, che ha deciso di non operarsi e proseguirà con la terapia conservativa. Il suo rientro, spiega il Corriere dello Sport, è previsto dopo la sosta di novembre, salvo imprevisti.

Più lunga invece l’assenza di Zaccagni, out per 20-30 giorni a causa di un problema muscolare. L’esterno biancoceleste si sta allenando in piscina, come confermato dall’ultimo aggiornamento medico. Nel frattempo, Sarri dovrà pensare anche a un nuovo equilibrio in attacco: Cancellieri è il candidato principale per la fascia destra, con Isaksen come alternativa e Pedro da gestire con attenzione. Buoni segnali anche da Noslin, protagonista nel finale contro il Torino.

Marusic e Pellegrini, invece, stanno meglio. Il primo ha subito una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, mentre il secondo un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio. L'obiettivo è averli a disposizione contro l'Atalanta il 19 ottobre, anche se non è da dare per scontato. Gli allenamenti sono ripresi nella giornata di ieri e lo staff, approfittando della sosta, non vuole forzare la mano.

Infine, menzione per Gigot: il difensore, operato alla caviglia, ha iniziato il percorso riabilitativo e punta a rientrare a gennaio. La Lazio, che lo ha acquistato per 4 milioni a giugno, spera di recuperarlo pienamente o, almeno, di poterlo valorizzare sul mercato invernale.