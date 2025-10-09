Calciomercato Lazio | Sarri non molla Insigne: la richiesta per l'attacco

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'obiettivo è sempre lo stesso. Per l'attacco Sarri vuole Lorenzo Insigne. Continua a chiederlo alla società, gli altri attaccanti che in estate aveva messo nel mirino ormai sono praticamente tutti impossibili da acquistare (come per esempio Daghim, passato dal Salisburgo al Wolfsburg). Per questo, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico della Lazio vuole l'esterno italiano, svincolatosi in estate dal Toronto e attualmente senza squadra. Nei prossimi mesi si deciderà sul suo tesseramento, aspettando di capire come il club potrà operare a gennaio. Ma l'obiettivo è chiaro: servono più gol, serve Insigne.

