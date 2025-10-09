Lazio, Lotito spinge per lo sblocco del mercato: Sarri chiede due colpi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lotito continua a lavorare per permettere alla Lazio di fare mercato a gennaio. Il patron biancoceleste spera di riuscire ad ottenere lo sblocco totale, così da poter chiudere colpi in entrata senza vincoli, altrimenti sarà necessario condurre una campagna acquisti a saldo zero. Nel primo caso Lotito sarebbe costretto ad accontentare le richieste di Sarri, spendendo e rischiando di aggravare ulteriormente la situazione economica della società (con il rischio di ulteriori vincoli per il mercato 2026/27, quando la soglia spese-ricavi sarà del 70%). Nel secondo scenario, invece, a gennaio servirà vendere per poi reinvestire, individuando delle pedine sacrificabili con l'assenso del tecnico.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, a decidere sul mercato della Lazio sarà la nuova commissione di vigilanza, che a fine novembre sarà incaricata di esaminare i conti fino allo scorso 30 settembre. Mau attende e spera, dopo un'estate deludente, di riuscire finalmente a ottenere i rinforzi desiderati. Dopo l'esclusione di Dele-Bashiru dalla lista, l'allenatore reputa necessario l'acquisto di una mezzala, alla quale andrà aggiunto anche un attaccante, più un'ala che un centravanti. Qui il nome caldo resta quello di Lorenzo Insigne, sul quale, però, il ds Fabiani resta scettico. La società dovrà concordare una strategia, ma, prima di ciò, servirà conoscere la sentenza sul mercato biancoceleste.

