Lazio, Lotito cauto sullo sblocco del mercato: Sarri minaccia l'addio?

RASSEGNA STAMPA - Il mercato di gennaio della Lazio molto probabilmente sarà a saldo zero, ma attenzione ai possibili colpi di scena. Claudio Lotito preferisce non sbilanciarsi pubblicamente su un eventuale sblocco del budget: una strategia prudente, ma anche doppiamente calcolata.

Come spiega il Messaggero, il presidente attende infatti il via libera sull’inserimento del vecchio credito dei diritti tv — registrato nella trimestrale del 30 settembre insieme, forse, allo sponsor Air Italy — da parte dell’organismo che ha sostituito la Covisoc. L'altro motivo riguarda Sarri: un eventuale sblocco totale spalancherebbe le porte a maggiori richieste da parte dell'allenatore. Dal canto suo, il tecnico non è più voluto tornare pubblicamente sulla questione degli acquisti mancati per mantenere la quiete, ma - puntualizza il quotidiano - è il primo ad attendere il presidente al varco, pena minaccia d'addio.

In ogni caso, la linea resta chiara: investire senza pesare troppo sul bilancio, continuando a sfruttare formule come prestiti con obbligo di riscatto dilazionato, già utilizzate per gli acquisti di Pellegrini, Rovella, Dia e Belahyne. Un modo per proiettare le spese nel futuro e gestire con più equilibrio un bilancio ancora delicato.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.