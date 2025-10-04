Lazio - Torino, Cancellieri da urlo e la squadra corre da lui: il momento dell'esultanza - VIDEO

Due su due, il numero 22 della Lazio è una garanzia. Prima un tiro potente che beffa Isarel del Torino, e poi una sventagliata di Basic che è un dolce al servizio per Matteo Cancellieri che non può far altro che rientrare col tacco e spedire il pacco in rete. Al secondo gol, che sigla il momentaneo 2-1, l'esterno biancoceleste è scattato verso la panchina dove è stato sommerso di abbracci e protagonista di qualche siparietto con i suoi compagni. Ecco il video dell'esultanza di Cancellieri, da poco mandato sui social della società: