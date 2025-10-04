Lazio, Simeone si accende quando vede biancoceleste: il dato sui gol segnati

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è sempre più la vittima preferita di Giovanni Simeone. La sfida contro il Torino parte in salita per gli uomini di Sarri, con il figlio del Cholo che ha aperto le marcature avventandosi sulla respinta di Provedel. Ormai l'argentino sembra averci fatto l'abitudine, quando vede biancoceleste si accende: quello di oggi è infatti il decimo gol registrato da Simeone contro la Lazio.

