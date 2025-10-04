Lazio - Torino, Baroni torna all'Olimpico: il gesto dei tifosi biancocelesti

Marco Baroni torna allo Stadio Olimpico, questa volta però da avversario. L'allenatore, oggi al Torino, ha lasciato bei ricordi nella piazza biancoceleste e i tifosi scelgono di omaggiarlo innalzando un coro in suo nome nei primi minuti del secondo tempo della sfida tra Lazio e Torino. "Marco Baroni! Marco Baroni!", la curva richiama l'attenzione del tecnico granata con la voce e con gli applausi, lui di tutta risposta li ringrazia per il gesto.

