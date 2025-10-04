GALLERY - Due volte Cancellieri e il rigore al fotofinish di Cataldi: gli scatti più belli di Lazio-Torino

Si è conclusa con un rocambolesco 3-3 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Torino. Una gara con continui ribaltamenti di fronte quella andata in scena con i granata che aprono il match con il solito Simeone e i biancocelesti che mettono in campo una reazione forte e la ribaltano con la doppietta di Cancellieri.

Cambia tutto nel secondo tempo quando la squadra di Baroni trova il pari con Che Adams e nel finale passa sul 2-3 con Coco. Negli ultimi minuti poi succede di tutto: il direttore di gara inizialmente non fischia il rigore su Noslin e la decisione scatena un parapiglia. Alla fine, dopo revisione al Var, il rigore viene assegnato e Cataldi segna il definitivo 3-3.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.