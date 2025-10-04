MIXED ZONE | Lazio, Hysaj: "Un punto guadagnato, ma rimane il rammarico. E sul modulo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Lazio pareggia contro il Torino grazie al gol - dal dischetto - in extremis di Danilo Cataldi. Una volta conclusa la partita, Elseid Hysaj è intervenuto in zona mista:

Un punto guadagnato o due punti persi?

"Oggi credo più un punto preso, potevamo star senza per quello che è accaduto alla fine. Penso che questo punto sia comunque positivo, però dobbiamo comunque che avremmo potuto vincerla, quindi c'è sempre un rammarico per la partita".

Cosa vi lascia questa partita nella reazione che c'è stata?

"È stata una bella reazione, è stato bello vedere anche i ragazzi che sono entrati dopo che comunque hanno dato una mano. Col tempo questa cosa ripagherà. Essere compatti, un bel gruppo, darci una mano l'un l'altro nel tempo aiuta. Dobbiamo continuare così e cercare di recuperare il prima possibile dei punti".

Come cambia il lavoro anche di voi terzini col cambio all'antico?

"Ci sono delle cose da cambiare, ma ci sta pensando il mister. Vedremo ora che rientreranno alcuni giocatori dalle squalifiche se continuerà a utilizzare questo modulo o tornerà al suo vecchio mudulo".

Come lavorerete durante questa sosta?

"L'importante è recuperare giocatori perché ce ne sono tanti fuori. Essere tutti e 24 disponibili sarebbe sicuramente meglio rispetto a esser 17. Recuperiamo i giocatori e lavoriamo il meglio possibile".

La partita in cui avete concesso di più dopo Como...

"Sono stati due gol veloci, sono usciti da niente. Sono state due occasioni strane, veloci, che sono difficili da recuperare. Dovremo rivedere la partita, studiarla meglio e vedere quel che potevamo migliorare".

Atalanta e Juventus?

"Saranno due partite importanti, belle da giocare e da vedere. Cercheremo di prendere qualche punto in più".

Nervosismo a fine partita: come giudichi l'arbitraggio?

"L'arbitraggio può impattare sulle emozioni della partita. Se stai perdendo e non ti fischiano un rigore così chiaro, è normale che ti innervosisci. Anche i falli: credo che quello su Cataldi sia per noi, non per loro. Però sono cose che non possiamo risolvere noi. È l'arbitraggio, noi dobbiamo cercare di stare più tranquilli possibile".

