Torino, Adams in conferenza: "Abbiamo fatto una grande partita, c'è dispiacere"

Dopo il pari tra Lazio e Torino, l'attaccante granata Che Adams ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: "Abbiamo giocato molto bene oggi, siamo dispiaciuti per non aver vinto per un solo errore nel finale. Voglio giocare molto di più di quanto ho giocato, ma l'importante è aiutare la squadra anche a gara in corso. Mi piace giocare con Simone, in coppia. Magari Baroni ci proverà di più in coppia, è un'idea per il futuro. Il mio obiettivo è quello di segnare più gol possibili con il Torino".

