Lazio, Ianni sul cambio di modulo: "L'abbiamo sempre provato. E la squadra..."

Dopo il pareggio tra Lazio e Torino, Marco Ianni, vice allenatore di Sarri, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul cambio di modulo nelle ultime due partite dei biancocelesti. Dal solito 4-3-3, infatti, per necessità si è passati al 4-2-3-1. Di seguito le sue parole: “È chiaro che questo è un modulo che durante il periodo estivo e in queste settimane, abbiamo sempre provato e l’abbiamo pensato come alternativa a gara in corso. L’abbiamo utilizzato perché la squadra rispondeva bene, ora al di là del modulo dobbiamo trovare equilibrio che ci permette di non concedere tanto all’avversario. Oggi in modo particolare era un modulo anche molto più offensivo, l’avevamo messo in preventivo che potevamo concedere qualcosa in più per creare. Sul 2-2 è diventato difficile. Dobbiamo essere bravi a trovare equilibrio, bisogna dire bravi ai ragazzi e anche a quelli che sono entrati hanno dimostrato di essere parte integrante di questo gruppo”.

