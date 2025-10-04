Flick: "Yamal non giocherà finché non sarà al 100%. Non sappiamo se..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della sfida contro il Siviglia, Hansi Flick ha affrontato diversi temi caldi, tra cui anche le condizioni di Lamine Yamal, fermato da un problema fisico: "Quando ci sono dubbi, non gioca. Sta meglio, ma non è pronto. Non sappiamo se tornerà in due, tre o quattro settimane. Non è un infortunio muscolare, ma dobbiamo gestire i minuti passo dopo passo. Con Yamal ho parlato, devo aiutarlo a crescere, dosando i minuti. Lo stesso vale per Bernal: non è ancora pronto per giocare tanto dopo la sua lesione, bisogna fare attenziobe".