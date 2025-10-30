PRIMAVERA | Lazio - Milan, scelto l'arbitro del match: la terna completa
Ottenuto l'accesso ai sedicesimi di finale di Coppa Italia Primavera, la Lazio può ora tornare con la testa al campionato. Reduci dai due ko contro Cesena e Juventus, i ragazzi di Punzi vogliono rialzare la testa e tornare al successo, dopo aver totalizzato appena 10 punti nelle prime nove gare disputate.
Nel prossimo match, valido per la decima giornata, i biancocelesti ospiteranno al Fersini il Milan, attualmente settima in classifica con 15 punti e su di morale dopo il roboante 7-2 inflitto al Cesena nello scorso turno.
La sfida contro i rossoneri è in programma alle 11:00 di domenica 2 novembre e verrà diretta da Gerardo Simone Caruso della sezione di Viterbo. Il direttore di gara sarà coadiuvato dalla coppia di assistenti composta da Luca Granata e Francesco Raccanello.