Serie A, non solo la Lazio in campo: ecco il programma della giornata

Il mercoledì di Serie A, ha visto Inter, Roma e Juventus, tra le altre, ottenere successi fondamentali per proseguire il proprio cammino nella parte alta della classifica. I nerazzurri si sono imposti con un secco 3-0 ai danni della Fiorentina, mentre Roma e Juventus sono riuscite a superare, con qualche sofferenza in più, rispettivamente Parma e Udinese. Il Como, poi, grazie al 3-1 inflitto al Verona, ha agganciato il quinto posto in solitaria e può, così, continuare a sognare l'Europa.

Archiviate le sei sfide del mercoledì, il turno infrasettimanale è pronto a chiudersi con i due posticipi del giovedì. Le prime a scendere in campo saranno Cagliari e Sassuolo che, alle 18:30, si daranno battaglia in Sardegna alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza.

Alle 20:45, poi, toccherà alla Lazio chiudere la nona giornata di campionato. Gli uomini di Sarri saranno ospiti del Pisa di Gilardino e proveranno a dare seguito al successo casalingo contro la Juve per rilanciare la propria stagione.