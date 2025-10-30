Lazio, Cardone: "Vincere darebbe un segnale. Formazione? Ieri Sarri..."

Giulio Cardone, giornalista di Repubblica, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per fare il punto in vista di Pisa - Lazio, gara valida per la nona giornata di Serie A, tra dubbi di formazione e significato del match per il biancocelesti. Ecco di seguito le sue parole:

FORMAZIONE - "Probabile che torni Pellegrini in difesa, con Marusic a destra. Ieri in allenamento il mister ha alternato molto i terzini, ha provato diverse soluzioni, quindi non ci sono certezze. A centrocampo ci sarà una staffetta Basic-Vecino, con il croato titolare. Davanti ci sono due dubbi: Isaksen è molto affaticato, quindi potrebbero esserci Pedro-Dia e Zaccagni, sempre che non si decida di puntare per un’ora sul danese e poi cambiarlo con lo spagnolo".

DIA - "Non sta benissimo, la sua forma al momento abbiamo visto che non è brillante, quindi ci potrebbe essere questa incognita, ma se Isaksen parte dalla panchina, Pedro starà a destra e dubito che Sarri cambi 2/3 dell’attacco; la situazione del danese scombussola un po’ le previsioni".

SERVE UN SEGNALE - "Quella di stasera, classifica alla mano, è una grande occasione. Col pari mi arrabbierei molto per l’occasione sprecata, ma il campionato sta aspettando un po’ tutte. Vincere darebbe un segnale”.