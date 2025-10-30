Pisa - Lazio, sfida dal sapore antico. E Gilardino ritrova Sarri...
RASSEGNA STAMPA - Pisa-Lazio chiuderà il turno infrasettimanale della stagione 2025/26 e si ritroveranno Sarri e Gilardino, con quest'ultimo che conquistò la sua prima vittoria in Serie A proprio contro la Lazio, il 27 agosto 2023 all’Olimpico (0-1 col Genoa). Fu quella la stagione che avrebbe poi portato alle dimissioni del tecnico biancoceleste a marzo.
Sarà il settimo confronto tra Pisa e Lazio in Serie A: dopo il successo toscano nel 1984, tre pareggi e due vittorie biancocelesti. L’ultima risale al 5 maggio 1991, 1-0 firmato da un gol memorabile di Ruben Sosa su punizione, ricordato in questi giorni anche dai social del club.
A distanza di 34 anni, nel mondo Lazio si respira voglia di bellezza e di grandezza: giocatori che fanno sognare, maglie che brillano, numeri che tornano a pesare.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.