Lazio, De Grandis (Sky): "Contro il Pisa è un'opportunità! Mi aspetto..."

In vista della partita di questa sera, in programma alle 20.45 alla Cetilar Arena, tra Pisa e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale il giornalista Stefano De Grandis. Noto volto di Sky Sport, ha commentato il momento della squadra di Sarri e il tipo di partita che potrebbe venir fuori dalla Toscana.

CLICCA QUI PER IL PODCAST

LA LAZIO - "La Lazio contro la Juventus mi è piaciuta tantissimo, contro il Pisa ha una bella opportunità per fare qualcosa dì straordinario, perché essere a meno quattro punti dal quarto posto senza calciomercato è tanta roba. Romagnoli mi sta piacendo molto, sembra essere tornato quello del secondo posto di Sarri dopo lo scorso anno dove aveva avuto qualche difficoltà".

LA PARTITA - "Mi aspetto una Lazio con il pallino del gioco in mano. Tutti i giocatori della rosa quando giocano o entrano in campo sono sempre molto concentrati, e questo è importante. Il Pisa è una squadra ostica, ha sempre giocato bene ed è stata in determinati casi anche poco fortunata. Isaksen non ce l’abbiamo ancora mai avuto, e quello visto contro la Juventus è un giocatore di livello importante".

