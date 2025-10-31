Pisa - Lazio | Isaksen spreca la chance migliore della gara: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Una serata difficile quella dell’Arena Garibaldi per la Lazio di Sarri che, dopo la vittoria contro la Juventus, sbatte sul muto del Pisa in uno 0-0 che lascia, soprattutto per le due occasioni del primo tempo, l’amaro in bocca ai biancocelesti.

Non solo il palo di Basic, l’occasione migliore della gara è infatti capitata sui piedi di Isaksen ma il danese spreca con un sinistro troppo morbido e un Semper attento che non si lascia sorprendere.

Anche i quotidiani hanno giudicato in modo negativo la sua prestazione, del resto quel gol avrebbe potuto cambiare le sorti della gara.

CORRIERE DELLO SPORT - 5

LA GAZZETTA DELLO SPORT - 6

IL MESSAGGERO - 4.5

