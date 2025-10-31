Pisa - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Provedel promosso, Dia bocciato e Pellegrini...

La Lazio non riesce a confermarsi dopo la vittoria interna con la Juve e dall'Arena Garibaldi torna a casa con appena un punto. I biancocelesti sono stati bravi a mantenere la porta inviolata, hanno collezionato il quinto clean sheet stagionale ma per poter raggiungere gli obiettivi servono i gol e quelli non sono arrivati. Zaccagni e compagni hanno fatto fatica, le occasioni non sono mancate ma non sono riusciti a concretizzarle.

CORRIERE DELLO SPORT: Provedel 7; Marusic 6, Gila 6 (Provstgaard 6), Romagnoli 7, Pellegrini 5 (Lazzari 6); Guendouzi 5,5, Cataldi 6, Basic 6,5( Vecino 6); Isaksen 5 (Noslin s.v ), Dia 4,5 (Pedro 5), Zaccagni 6. All.: Sarri 6

MESSAGGERO: Provedel 6,5; Marusic 6, Gila 6 (Provstgaard 6), Romagnoli 6,5, Pellegrini 5 (Lazzari 6); Guendouzi 5,5, Cataldi 6, Basic 6,5( Vecino 6); Isaksen 4,5 (Noslin s.v ), Dia 4(Pedro 5), Zaccagni 6,5. All.: Sarri 6

GAZZETTA DELLO SPORT: Provedel 6,5; Marusic 6, Gila 6 (Provstgaard 6), Romagnoli 6,5, Pellegrini 5 (Lazzari 6); Guendouzi 6, Cataldi 6, Basic 6,5( Vecino 6); Isaksen 6 (Noslin s.v ), Dia 5,5 (Pedro 5,5), Zaccagni 6. All.: Sarri 6

CORRIERE DELLA SERA: Provedel 6,5; Marusic 6, Gila 6 (Provstgaard 6), Romagnoli 6,5, Pellegrini 5,5 (Lazzari 6); Guendouzi 6, Cataldi 6, Basic 6,5( Vecino 5,5); Isaksen 5 (Noslin s.v ), Dia 4,5 (Pedro 5), Zaccagni 6. All.: Sarri 6

