Lazio | Basic convince anche a Pisa: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - La gara dell’Olimpico contro la Juventus ha segnato la sua rinascita e quello della sfida contro il Pisa è ancora un Basic più che convincente.

Una delle uniche due occasioni della Lazio nel match porta proprio la sua firma e alla fine della gara è il portiere del Pisa Semper a confermarlo: “Il suo tiro è stato difficilissimo da parare”.

Un sinistro velenoso che si è stampato sul palo che ha negato il gol del vantaggio alla Lazio. Dopo un’ora, alla quinta da titolare, Sarri è costretto a farlo uscire per non rischiare.

Senza dubbio è lui uno dei migliori come testimoniano anche le pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - 6.5

GAZZETTA DELLO SPORT - 6.5

IL MESSAGGERO - 6.5

