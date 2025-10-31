Cagliari, dalle condizioni di Mina all'esclusione di Luperto: i dubbi di Pisacane

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sarà il Cagliari il prossimo avversario della Lazio nella gara in programma all’Olimpico lunedì 3 novembre alle 20.45.

Una sfida delicata per la squadra di Sarri, reduce dallo 0-0 contro il Pisa, ma anche per quella di Pisacane che arriva nella Capitale dopo il ko contro il Sassuolo rimediato in casa che segna la seconda sconfitta in tre partite.

Non solo, in vista della gara contro la Lazio ci sono anche alcune situazioni da valutare: la prima è quella della condizione di Mina, solo in panchina nella sfida contro i neroverdi, e la seconda è quella legata a Luperto che ieri ha rimediato la terza esclusione consecutiva dopo quella di Udine. Non ci sarà invece Obert, squalificato.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.