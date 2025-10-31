Pisa - Lazio, Dia stecca ancora: per il centravanti un'altra gara da dimenticare

RASSEGNA STAMPA - La Lazio sbatte sul muro del Pisa e torna a Roma con un punto dall’Arena Garibaldi. Una gara complicata e in cui a spiccare è stata senza dubbio l’inefficacia offensiva.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport mister Sarri ha deciso di dare un’altra chance a Dia ma, il centravanti, ha steccato di nuovo, forse anche peggio delle due gare precedenti contro Atalanta e Juventus.

Mai in partita, mai davvero pericoloso come, del resto, sta facendo vedere da inizio stagione. Dia mette in campo tutto ma non incide e tra due mesi saluterà la Capitale per partire con il Senegal in Coppa D’Africa.

Con Castellanos out Sarri sperava di ricevere risposte migliori dall’altro centravanti in corsa che al momento conta solo una marcatura, nella gara di inizio stagione contro il Verona.

