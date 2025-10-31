Pisa - Lazio, anche Pedro fa fatica: le sue pagelle dei quotidiani

Dopo aver visto l’andazzo nel primo tempo, Sarri non ci pensa due volte e alla ripresa il suo primo cambio è Pedro che prende il posto di Dia. L’intento era quello di inserire qualcuno che potesse aiutare di più la squadra, rendersi pericoloso e finalizzare ma anche lo spagnolo ha avuto qualche difficoltà e non è riuscito a essere decisivo come lo scorso anno. Per concludere in bellezza, si è preso anche un giallo.

Una serata ‘no’ per l’ex Barcellona che, al termine dell’incontro, ha parlato di obiettivi e futuro: “Voglio sempre aiutare la squadra. Sicuramente questo è il mio ultimo anno alla Lazio. Voglio fare bene, sfruttare ogni momento, ogni partita, lasciare bene la Lazio, spero in Europa, che è dove penso che questa squadra meriti di stare. Questo dev'essere il mio obiettivo, ma anche quello della Lazio".

CORRIERE DELLO SPORT: 5

MESSAGGERO: 5

GAZZETTA DELLO SPORT: 5,5

CORRIERE DELLA SERA: 5

