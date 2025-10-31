Pisa - Lazio | Provedel spettatore ma su Moreo è provvidenziale: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - La Lazio non riesce a scardinare la difesa del Pisa ma è anche grazie a un’altra prestazione importante di Provedel che riesce a evitare che la serata dell’Arena Garibaldi si trasformi in un vero e proprio incubo.
Certo le occasioni della squadra di Gilardino non sono molte ma il portiere biancoceleste si fa trovare pronto quando Moreo, con una deviazione, rischia di mandare il pallone in rete.
Una parata provvidenziale, d’istinto che non lascia agli avversari neanche il calcio d’angolo. Di seguito ecco come i quotidiani hanno valutato la sua prestazione.
CORRIERE DELLO SPORT - 7
GAZZETTA DELLO SPORT - 6.5
IL MESSAGGERO - 6.5
