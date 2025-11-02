Lazio | Giannichedda: "Ripresa? Sarri ha tutti i meriti. A gennaio, però..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Quattro anni nella Lazio, due nella Juventus, ora un presente da allenatore delle rappresentative nazionali della LND ma anche da grande appassionato di padel. Giuliano Giannichedda è stato tra i protagonisti del derby della Padel Arena Fastweb di Perugia, che ospita la Mediolanum Padel Cup, torneo del CUPRA FIP Tour, circuito internazionale organizzato dalla FIP: Giannichedda e Fiore da una parte, gli ex romanisti Pizarro e Perotti dall'altra.

"Il merito di questa ripresa e del buon lavoro che sta facendo la squadra è proprio di Sarri. Sta lavorando bene sotto tutti i profili: tecnico, e sappiamo che in questo è un maestro, ma anche mentale. È riuscito a entrare nella testa dei giocatori, che stanno performando bene. Non ci sono alibi: si va in campo solo per giocare la partita, e la Lazio, nonostante le difficoltà tra infortuni e un mercato praticamente assente, sta anche giocando bene".

Ancora due mesi con questi uomini, prima della possibile riapertura del mercato, auspicata da tutti i tifosi biancocelesti e dallo stesso Sarri: "È chiaro che serve anche per alzare la qualità degli allenamenti: più giocatori importanti hai, più cresce il livello e questo poi si riflette anche la domenica. Bisogna intervenire anche a livello numerico, perché la rosa è davvero corta. La società lo sa bene, Sarri lo sa bene: sicuramente stanno già valutando quali elementi possano aiutare la Lazio a fare un campionato importante".