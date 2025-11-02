Inter, Chivu verso la Lazio: "Thuram è pronto, Frattesi avrà il suo momento"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la gara contro il Verona, vinta nel finale grazie a un autogol, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa facendo il punto sugli infortunati in vista delle prossime gare. Prima della Lazio, infatti, i nerazzurri sfideranno il Kairat Almaty in Champions League. Di seguito le sue parole.

"Frattesi è al 100%, abbiamo scelto così pensando agli avversari che affrontavamo. Con la Fiorentina con Barella e Sucic è andata bene. Oggi con Zielinski. Davide avrà il suo momento. Ha superato qualche problema post gara in Belgio".

"Thuram è pronto, un po' indietro di condizione. Abbiamo preferito non portarlo perché oggi non lo avrei messo nemmeno se fosse venuto giù il cielo. Voglio giocatori integri, ho avuto problemi in carriera: se li metti dentro con tre allenamenti il rischio di farsi male è alto ed è un errore che non farò mai".