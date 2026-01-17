Calciomercato Lazio | Rivoluzione in attacco: Dia e Isaksen in bilico

RASSEGNA STAMPA - Il finale di mercato resta imprevedibile per la Lazio: può arrivare una mezzala, ma non sono escluse altre cessioni offensive. Cancellieri era stato proposto al Brentford, ma il club inglese si è sfilato, e la Lazio resta invece in attesa di offerte per Dia e Isaksen.

Il primo, che tornerà dopo la finale di Coppa d’Africa in programma domani, potrebbe avere mercato in Premier League. A giugno andrà riscattato dalla Salernitana per 11,3 milioni, ma l’obiettivo del club è una cessione intorno ai 18. Isaksen, invece, viene valutato 20 milioni. Eventuali incassi verrebbero reinvestiti per un colpo in entrata.

A proposito di attaccanti, sul mancato arrivo di Raspadori, Fabiani è tornato a spiegare la posizione della società: "Il mio collaboratore Bianchi aveva parlato con il manager Tinti, poi anche io. Sarri ha parlato con il giocatore, che ha preferito l’Atalanta. È un nostro problema? Senza di lui non giochiamo? Dimostreremo di poter fare calcio anche senza Raspadori. La frase su Maradona di Lotito era solo una battuta".

Infine, le situazioni Mandas e Tavares. Il portiere greco spinge per partire perché si sente chiuso, ma la Lazio frena e preferisce una cessione a titolo definitivo. Sul tavolo potrebbero arrivare offerte in prestito oneroso con diritto di riscatto: Wolverhampton e Bournemouth sono alla finestra. Sul fronte Tavares, il Besiktas resta in corsa, ma senza certezze: il giocatore preferisce l’Al-Ittihad.