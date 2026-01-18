Lazio-Como, i convocati di Fabregas: recuperato un titolare
Cesc Fabregas ha diramato la lista dei convocati del Como in vista della partita contro la Lazio. Sono 24 i giocatori che il tecnico spagnolo porterà con sé nella trasferta dello Stadio Olimpico di Roma, in programma lunedì 19 gennaio alle ore 20.45.
I lariani, al contrario dei biancocelesti, avranno tutti gli elementi a disposizione, compreso anche Kempf, che contro il Milan aveva accusato alcuni problemi fisici. Di seguito la lista al completo.
Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito.
Difensori: Kempf, Alex Valle, Dossena, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, Le Borgne.
Attaccanti: Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Cerri.