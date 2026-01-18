RIVIVI DIRETTA - Ternana - Lazio Women 0-1: la decide Pellegrino Cimò
Serie A Women Athora | 10ª giornata
Domenica 18 gennaio 2025, ore 15:00
Stadio Moreno Gubbiotti, Terni
TERNANA-LAZIO 1-0: 90' Pellegrino Cimò (T)
TERNANA (4-4-2): Schroffenegger; Soares (73' Massimino), Pacioni, Corrado (93' Erzen), Peruzzo; Patrenge (92' Di Gianmarino), Breitner, Regazzoli (70' Petrara); Pellegrino Cimò; Pirone, Gomes. A disp.: Ciccioli, Ghioc, Lazaro, Porcarelli, Labate, Vigliucci, Quazzico, Ripamonti. All.: Mauro Ardizzone
LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante; Baltrip Reyes, Connolly, D'Auria; Monnecchi (65' Visentin), Castiello, Benoit (90' Martin), Goldoni (90' Karczewska), Oliviero; Le Bihan, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Cristiano Ursini (sez. Pescara); Assistenti: Roberto D`Ascanio - Paolo Cozzuto; Quarto Ufficiale: Lorenzo Moretti; Operatore FVS: Angelo Di Curzio
Ammonite: 8' Monnecchi (L), 20' Corrado (T), 46' Benoit (L), 55' Connolly (L), 80' Petrara (T), 87' Peruzzo (T), 98' Castiello (L), 104' Oliviero (L)
Epulse: 101' Karczewska (L)
SECONDO TEMPO
90'+14' Ammonita anche Oliviero per proteste.
90'+14' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90'+11' Espulsa Karczewska per una gomitata a Pacioni.
90'+8' Ammonita Castiello, era diffidata e salterà il prossimo match con la Fiorentina.
90'+3' Sostituzione Ternana: fuori Patrenge e Corrado, dentro Di Gianmarino e Erzen.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 8' di recupero.
90' Gol della Ternana! Pellegrino Cimò incrocia e batte Durante, portando in vantaggio le padrone di casa al terzo tentativo.
90' Sostituzione Lazio: fuori Goldoni e Benoit, dentro Karczewska e Martin.
87' Ammonita Peruzzo.
80' Ammonita Petrara.
79' Brivido per la Ternana! Cross di Castiello per l'inserimento di Goldoni, ma c'è la parata di Schroffenegger.
74' Che occasione per la Lazio! Le Bihan, sfugge a Corrado, si gira e prova la conclusione. Non centra la porta di poco.
73' Sostituzione Ternana: fuori Martins dentro Massimino.
70' Sostituzione Ternana: fuori Regazzoli, dentro Petrara.
69' Occasione per la Ternana! Di nuovo Pellegrino Cimò che chiama in causa, con una grandissima parata, Durante.
65' Sostituzione Lazio: fuori Monnecchi, dentro Visentin.
61' La Ternana approfitta di un momento di difficoltà della Lazio e prova a prendere coraggio. Conclusione, ancora, di Pellegrino Cimò che però non centra la porta.
58' Provvidenziale la chiusura di Connolly sul pallone velenoso di Pellegrino Cimò.
55' Ammonita Connolly per un intervento in ritardo su Gomes.
53' Doppia parata di Schroffenegger che, sulla respinta, dice di 'no' a D'Auria.
46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa, nessun cambio.
PRIMO TEMPO
45'+4' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45'+1' Ammonita Benoit.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 5' di recupero.
42' Buona iniziativa di Monnecchi con un tiro a giro a puntare il secondo palo, ma non centra la porta.
32' Dopo una lunghissima revisione al monitor, l'arbitro decide di confermare la propria decisione e di non sanzionare l'attaccante della Lazio.
29' La panchina della Ternana si gioca la card per rivedere l'azione chiedendo provvedimenti per la biancoceleste.
27' Si accendono gli animi in campo dopo un involontario pestone di Piemonte a Soares. Interviene l'arbitro per placare gli animi.
24' Occasionissima per la Lazio con Eleonora Goldoni che, servita da Le Bihan, ha provato la conclusione. La palla è uscita di poco.
20' Ammonita Corrado per un fallo su Le Bihan.
16' Che chance per la Lazio su calcio piazzato battuto da Le Bihan. La difesa rossoverde è riuscita in qualche modo a liberare.
15' La Lazio conquista un calcio di punizione dal limite dell'area, per un tocco di mano dell'ex Gomes.
8' Ammonita Monnecchi per un intervento su un'avversaria.
7' Prima parata di Francesca Durante che si fa perdonare dopo l'uscita imprecisa di qualche istante prima sul tiro di Pellegrino Cimò.
3' Primo calcio di punizione conquistato dalla Ternana che in questi primi minuti è rimasta bloccata nella propria metà campo, subendo la pressione della Lazio.
1' Il primo posesso è per la Ternana che prova subito ad attaccare.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Ternana - Lazio Women, gara valida per la decima giornata di Serie A Femminile. Appuntamento alle 15:00 col fischio d'inizio.
