Calciomercato Lazio | Fabbian ermetico: "Onoro la maglia del Bologna"

18.01.2026 18:25 di  Alessandro Vittori  Twitter:    vedi letture
Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it
© foto di www.imagephotoagency.it

Il calciomercato prosegue e la Lazio lavora sempre sull'acquisto di una mezzala destra che raccolga l'eredità di Guendouzi dal punto di vista tattico. Tra i nomi accostati ai biancocelesti, seppur non considerato una prima scelta, rimane Giovanni Fabbian del Bologna, sul quale hanno mostrato interesse anche la Fiorentina e il Bournemouth.

Nel post partita di Bologna - Fiorentina ai microfoni di Sky Sport è stato chiesto a Fabbian se fosse difficile giocare con tante voci di mercato sul proprio conto. La risposta del centrocampista classe 2003: "Onestamente no, io sono un giocatore del Bologna e sono qui per onorare questa maglia, cerco di dare il massimo giorno dopo giorno"

Fabbian ha risposto in modo ermetico anche a un'altra domanda sui possibili sviluppi di calciomercato: "Noi giocatori dobbiamo essere concentrati, sul pezzo, su quello che facciamo. Sono un professionista, cerco di dare il massimo per la maglia del Bologna e basta"

