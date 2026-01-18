WOMEN | Lazio, la delusione di Benoit: "Questo è anticalcio". E sul derby...

Al termine della sconfitta contro la Ternana, ai microfoni ufficiali del club è intervenuta Alice Benoit per analizzare la prestazione della Lazio Women. Queste le parole: "È difficile rispondere, sono molto delusa. Cosa è mancato? Più freddezza e concretizzare le nostre occasioni, non siamo riuscite neanche a trovare un pareggio. Ci dispiace tantissimo. Eravamo concentratissime per un solo obiettivo, i tre punti erano importantissimi per il percorso. Volevamo fare gol, non ho sentito però nervosismo".

"Riparti subito, ora tra tre giorni siamo già in campo. Metteremo tutta la rabbia e la voglia, poi è un derby. È una gran partita e saremo pronte. Dovremo assorbire la sconfitta e prepararci per la partita che ci aspetta che è fondamentale. Fermare il gioco per tanti minuti durante le revisioni del direttore di gara? Sicuramente è una fase di test, devono capire che è anticalcio stare ferme così tanto tempo. Taglia la partita e non credo sia la miglior cosa per noi e per chi guarda le partite".

"Volevamo a tutti i costi il gol e vedendo che non riuscivamo, loro hanno preso fiducia. Derby? Ci rimangono in testa le partite contro la Roma, non serve parlare. Serve solo tornare a casa, prepararsi bene e rispondere in campo".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE