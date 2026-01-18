Cremonese, Nicola torna alla Lazio: "La nostra prestazione..."
18.01.2026 18:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Alla viglia della partita tra la Cremonese e l'Hellas Verona, è intervenuto il tecnico dei grigiorossi Davide Nicola. Nel corso della sua conferenza stampa, l'allenatore ha presentato la sfida, richiamando anche al pareggio per 0-0 contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma.
"Penso di non sbagliare quando dico che in questo periodo abbiamo fatto prestazioni di livello come a Roma contro la Lazio e in casa con il Cagliari. Si è visto gioco, una fase difensiva qualitativa. Poi è ovvio che ci sono gli avversari e ci possono essere gli errori, che fanno parte della crescita. Nei venti minuti iniziali a Torino la squadra ha mostrato una convinzione importante e gli episodi ci hanno fatto perdere fiducia".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.