Cremonese, Nicola torna alla Lazio: "La nostra prestazione..."

Alla viglia della partita tra la Cremonese e l'Hellas Verona, è intervenuto il tecnico dei grigiorossi Davide Nicola. Nel corso della sua conferenza stampa, l'allenatore ha presentato la sfida, richiamando anche al pareggio per 0-0 contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma.

"Penso di non sbagliare quando dico che in questo periodo abbiamo fatto prestazioni di livello come a Roma contro la Lazio e in casa con il Cagliari. Si è visto gioco, una fase difensiva qualitativa. Poi è ovvio che ci sono gli avversari e ci possono essere gli errori, che fanno parte della crescita. Nei venti minuti iniziali a Torino la squadra ha mostrato una convinzione importante e gli episodi ci hanno fatto perdere fiducia".