Bologna, Italiano: "Immobile? Ecco perché non l'ho mandato in campo"
Bologna ko nella sfida interna giocata contro la Fiorentina che si è imposta per 1-2 con le reti di Mandragora e Piccoli.
Al termine della sfida il tecnico Italiano ha analizzato il match soffermandosi anche sulla scelta di non mandare in campo Immobile.
“Non pensavo che potessimo partire in questo modo dopo Como e Verona. La strategia della gara non era sostituire 4 giocatori all'intervallo, ma poi è saltato tutto. Mi rimaneva un solo cambio e l'ho speso per sostituire chi aveva meno energie. Non volevo che la partita andasse così, ma poi è saltata ogni strategia che avevamo preparato. Sia Ciro sia Thijs potevano entrare, ma sarà per la prossima".
