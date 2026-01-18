Serie A, tra Parma e Genoa termina in parità: come cambia la classifica
Il Parma e il Genoa si annullano. La sfida salvezza termina con uno 0-0 che rendere soddisfatte entrambe le squadre, in grado di guadagnare un punto sulla zona retrocessione. I crociati salgono così a quota 23 punti e si prendono la dodicesima posizione, il Genoa si porta a +3 dal diciassettisimo posto.
