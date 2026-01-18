Calciomercato Lazio | Schira su Giovane: "Ci sono stati dei contatti..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Per fare il punto sul mercato della Lazio, ai microfoni di Radiosei, è intervenuto il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, che ha fatto il punto sull'interesse dei biancocelesti per Giovane dell'Hellas Verona, ma anche sulle possibili cessioni di Reda Belahyane e Matteo Cancellieri.

GIOVANE - "l giocatore piace perché ha caratteristiche che piacciono anche a Lotito. Penso alla capacità di Sarri per fare crescere un talento e farlo esplodere. Alla Lazio piace, lo aveva seguito nei mesi scorsi. Giovane sembrava destinato all’Atalanta, poi hanno puntato su Raspadori. Piace all'Inter, lo stesso Moncada del Milan lo segue. Ha potenzialità da big, ha grandi colpi. Giovane non è Rayan, è un grande talento. So che la Lazio ha avuti molti contatti diretti con il suo agente Beppe Riso".

BOURNEMOUTH - "Tra Pinto e Fabiani bisogna capire chi ha copiato il database di chi. Gli inglesi oltre a Toth, sono in chiusura su Rayan e sono interessati anche a Fabbian. I due club hanno filosofie simili, puntando sugli Under 23”.

BELAHYANE E CANCELLIERI - “Il mercato è lungo. Su Belahyane ci sono Cremonese, Torino e Nizza. Credo che prendendo un altro centrocampista, cosa che mi aspetto, alla fine il marocchino possa partire. Su Cancellieri non si è trovata l’intesa col Brentford, distanza di pochi milioni. Inoltre anche l’accordo società inglese-giocatore non era pieno. Cancellieri non era così convinto. Certo, l’ex Verona può diventare un problema perché ha un contratto in scadenza nel 2027 e senza rinnovo la Lazio a giugno 2026 si troverebbe in una posizione più debole”.