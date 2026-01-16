Calciomercato Lazio | Lotito svela il futuro di Belahyane: le sue parole
16.01.2026 17:25 di Andrea Castellano
Al termine delle conferenze stampa di presentazione di Taylor e Ratkov, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti a Formello.
Tra i tanti temi toccati, il patron ha parlato anche di nuove possibili cessioni, tra cui quella di Reda Belahyane. Di seguito le sue parole riguardo al futuro del centrocampista.
"Quando abbiamo scelto l'allenatore, sapeva qual era la rosa... no? Poi il gioco può andare bene o no, ma a livello tecnico questa rosa vale, sennò non ce l'avrebbero chiesti no? Non funziona così. Se ho un problema tecnico, cerchiamo di cambiarli. Non c'è una questione tecnica. Belahyane ce l'hanno chiesto 2-3 società, non lo diamo perché non ci sono sostituti".
