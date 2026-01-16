Lazio, Mancini (Dazn): "Vi spiego chi è Pedraza, lo Spinazzola spagnolo..."

Riccardo Mancini, già prima di approdare a DAZN, seguiva e raccontava il calcio spagnolo. L'esperienza fatta in cabina di commento, gli ha permesso di acquisire una conoscenza importante di alcuni calciatori della Liga e non solo. Tra questi c'è anche Alfonso Pedraza, terzino del Villarreal che la Lazio ha bloccato in vista di giugno, quando si svincolerà. Per fare il suo identikit, tra caratteristiche, pregi e difetti, Riccardo Mancini lo ha raccontato ai microfoni di Radio Laziale, prima di concentrarsi anche sull'arrivo di Kenneth Taylor dall'Ajax e sulla capacità di Sarri di adattarsi ai giocatori a disposizione.

PEDRAZA - "Pedraza mi piace molto. La prima impressione che ho avuto è che non è un giocatore malvagio, tutt'altro. Ha molta gamba. Ricorda un po' Spinazzola per passo. Si propone molto sulla fascia sinistra. Nelle ultime due stagioni ha avuto qualche problemino alla caviglia. Prima era uno che aveva gamba sciolta, portava qualche gol e assist. Ora bisogna capire come sta. Quest'anno sembra aver trovato continuità di utilizzo, di rendimento non lo so. Se è rimasto quello di due anni fa è un ottimo giocatore, per capacità di corsa e di inserimento. Accompagna sempre l'azione, arriva spesso sul fondo. Ha giocato molto con Marcelino che nel suo 4-4-2 prevede l'accompagnamento dei terzini".

FASE DIFENSIVA - "In fase difensiva se la cava discretamente. Non è un marcatore. Non è un difensore bloccato. A lui piace andare, far girare l gamba, per certi versi un Nuno Tavares, anche se è meglio in fase difensiva. Difendere non è la sua caratteristica principale. Biraghi? Può starci come paragone. Ha più gamba, ma non batte quelle punizioni".

PEDRAZA NELLA DIMENSIONE LAZIO - "Al netto delle condizioni fisiche, secondo me ti fa alzare il livello. Gioca in una squadra come il Villarreal che sta tornando ai livelli di qualche anno fa. Lui è titolare e gioca con continuità. Il giocatore che io ricordo può essere una casella di ripartenza per alzare il livello. Forse non sarà devastante, ma può aiutare a far crescere la Lazio".

TAYLOR - "Ratkov non lo conoscevo. Taylor sì. Lui è un ambidestro e nel calcio ce ne sono sempre meno. Se ne parla troppo poco. Uno che gioca con entrambi i piedi è una perla rara. Ti aggiunge tanto, non sai come calcia. Lui è uno che porta quella qualità che non avevi prima. Ha inserimento, ma sa trattare la palla. Taylor mi sembra il giocatore che serviva a Sarri".

SARRI - "Sarri è un allenatore che sta cambiando di più rispetto a prima. Anche per necessità. Si è dovuto adattare alla squadra che si è trovato in mano e al mercato che non è stato fato. Ora dovrà farlo anche per il mercato che verrà fatto. Mi sembra che il nuovo Sarri qualche soluzione alternativa la preveda, poi dobbiamo capire quanto riesca a farsi capire dai giocatori. Non so quanto voglia cambiare, ma credo che questo nuovo Sarri sia disposto a farlo".